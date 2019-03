Bruce Springsteen lanzará su nuevo ábum 'High Hopes'

El cantante y guitarrista estadounidense Bruce Springsteen sacará a la venta el próximo 14 de enero su nuevo álbum "High Hopes" (Altas esperanzas), según anunció este martes el propio artista en las redes sociales.

Incluirá también intervenciones de Clarence Clemons y Danny Federici.

En sendos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook, Springsteen confirmó los rumores que durante las últimas semanas apuntaban al lanzamiento de este nuevo álbum, grabado en Nueva Jersey, Los Ángeles, Atlanta (Georgia), Australia y Nueva York y que supone el primero desde "Wrecking Ball" de 2012.



El nuevo álbum del "Boss", el decimoctavo de su carrera, será lanzado por la discográfica Columbia Records e incluirá, junto a Springsteen, a los miembros del grupo E Street Band, y al guitarrista Tom Morello.



El disco, que incorpora "parte del mejor material sin publicar de la pasada década", según dijo el propio Springsteen en su página web, incluirá también intervenciones de Clarence Clemons y Danny Federici, fallecidos en 2011 y 2008, respectivamente.

Temas conocidos

Además, Springsteen colgó este martes en el portal de vídeos Youtube una versión del tema de 1990 "High hopes", del grupo californiano The Havalinas, que da nombre al álbum.



El resto de canciones que conforman el nuevo álbum son "Harry's Place", "American Skin (41 shots)", "Just Like Fire Would", "Down In The Hole", "Heaven's Wall", "Frankie Fell In Love", "This Is Your Sword", "Hunter Of Invisible Game", "The Ghost of Tom Joad", "The Wall" y "Dream Baby Dream".



Algunos de los temas, como "The Ghost of Tom Joad", son conocidos, y Springsteen explicó: "Sentía que están entre lo mejor que he escrito y que merecían una grabación adecuada en el estudio".