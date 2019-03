El grupo canadiense 'Arcade Fire' cierra el MTV Winter de Galicia

El indie-rock de la banda canadiense Arcade Fire enloqueció ayer al público de Compostela, que no cesó de gritar y emocionarse en el primer concierto de los músicos en España tras la publicación de su último y tercer álbum, 'The suburbs'.

La banda de Montreal era cabeza de cartel del 'Festival MTV Galicia 2010', que se celebró esta noche en el Monte do Gozo de la capital gallega con motivo del Año Santo y, de los cuatro conciertos gratuitos programados.

Previamente tocó la banda gallega 'Cornelius 1960', el grupo australiano 'The Temper Tramp' y los británicos 'The Echo & the Bunnymen', pero fue con la llegada al escenario de 'Arcade Fire' cuando los 15.000 asistentes explosionaron.

La banda, con la que la organización esperaba llenar el aforo con 25.000 personas, abrió el concierto con dos enérgicos temas de su tercer trabajo, 'Ready to go' y 'Month of May', las mismas canciones que escogieron en su anterior actuación en Italia, y pronto dieron paso a melodías como 'No cars go', 'Modern man', 'Rococo' y 'The Suburbs'.

Los canadienses mencionaron a los "peregrinos" y dedicaron a "aquellos que vuelven a casa" el tema 'Intervention', de su segundo álbum.