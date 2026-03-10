El Gobierno otorga la Gran Cruz del Mérito Civil a Fernando Ónega

El Consejo de Ministros ha decidido este martes conceder la Gran Cruz del Mérito Civil, a título póstumo, a uno de los cronistas más importantes de la Transición, considerado un referente del periodismo y de la democracia española, Fernando Ónega, fallecido la semana pasada a los 78 años.

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, quién le recuerda como el portavoz y director de prensa en la presidencia de Adolfo Suárez, para el que creó el famoso eslogan 'Puedo prometer y prometo', al que la ministra hace un guiño en su comunicado.

La Orden del Mérito Civil es, junto con la Orden de Isabel la Católica, una de las dos órdenes actualmente dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Se concede a ciudadanos españoles o extranjeros que hayan realizado méritos de carácter civil, siendo el Collar el reconocimiento de mayor rango y la Gran Cruz el segundo, por lo que se suele conceder a altos cargos de la Administración, generales de los Ejércitos y de la Guardia Civil, o a personas que han sido relevantes, siendo necesaria su aprobación por el Consejo de Ministros.

La Gran Cruz de Isabel la Católica, por su parte, será concedida a Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024, quién fue una de las actrices más reconocidas del cine español, especialmente por su colaboración con Pedro Almodóvar. "Su rostro y su voz han iluminado muchas de las grandes obras de nuestro cine", ha destacado Saiz en la concesión de los reconocimientos a ambos referentes.

