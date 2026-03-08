VÍDEO: Atresmedia se suma al Día Internacional de la Mujer con una campaña para visibilizar la discriminación y el techo de cristal

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aunque algunos se empeñen en que es un problema artificial, es la realidad de muchas mujeres, y mientras así sea, en Atresmedia se seguirá poniendo el foco en este asunto.

Este domingo, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Atresmedia se ha sumado a una iniciativa de sensibilización que invita a reflexionar sobre por qué, en pleno 2026, siguen existiendo problemas como la discriminación de género, o el llamado techo de cristal en el ámbito laboral y social.

A través de esta campaña, el grupo quiere poner el foco en una realidad que continúa afectando a millones de mujeres en todo el mundo. A pesar de los avances logrados en materia de igualdad en las últimas décadas, muchas mujeres siguen encontrando barreras para acceder a puestos de responsabilidad, alcanzar las mismas oportunidades laborales, o recibir un trato igualitario en distintos ámbitos de la vida.

Desde Atresmedia señalan que, aunque algunas voces consideran que estas desigualdades forman parte de un debate artificial o superado, la experiencia cotidiana de muchas mujeres demuestra que la brecha sigue existiendo. El grupo defiende que visibilizar estas situaciones es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El mensaje central de la iniciativa plantea una pregunta directa a la sociedad: "¿Por qué, en 2026, todavía persisten fenómenos como la discriminación o el techo de cristal?". Para Atresmedia, la respuesta pasa por seguir señalando estas realidades, escuchando a quienes las sufren y promoviendo una mayor concienciación social.

