VÍDEO: Atresmedia se suma al Día Internacional de la Mujer con una campaña para visibilizar la discriminación y el techo de cristal

Este domingo, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Atresmedia se ha sumado a una iniciativa de sensibilización que invita a reflexionar sobre por qué, en pleno 2026, siguen existiendo problemas como la discriminación de género, o el llamado techo de cristal en el ámbito laboral y social.

A través de esta campaña, el grupo quiere poner el foco en una realidad que continúa afectando a millones de mujeres en todo el mundo. A pesar de los avances logrados en materia de igualdad en las últimas décadas, muchas mujeres siguen encontrando barreras para acceder a puestos de responsabilidad, alcanzar las mismas oportunidades laborales, o recibir un trato igualitario en distintos ámbitos de la vida.

Desde Atresmedia señalan que, aunque algunas voces consideran que estas desigualdades forman parte de un debate artificial o superado, la experiencia cotidiana de muchas mujeres demuestra que la brecha sigue existiendo. El grupo defiende que visibilizar estas situaciones es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El mensaje central de la iniciativa plantea una pregunta directa a la sociedad: "¿Por qué, en 2026, todavía persisten fenómenos como la discriminación o el techo de cristal?". Para Atresmedia, la respuesta pasa por seguir señalando estas realidades, escuchando a quienes las sufren y promoviendo una mayor concienciación social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.