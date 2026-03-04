Matías Prats recuerda a Fernando Ónega como el referente del periodismo de la Transición: "Defendió la democracia y sus valores"

Este miércoles, muchos rostros conocidos han acudido a la Casa Galicia de Madrid para dar el último adiós a Fernando Ónega, periodista referente para compañeros de profesión y entre una audiencia que le ha seguido durante su larga trayectoria.

Su muerte a los 78 años ha supuesto una gran pérdida, y por ello la capilla ardiente ha tenido una alta concurrencia de personas. Los primeros en llegar han sido sus familiares más cercanos, entre los que se encuentran sus hijos Cristina, Sonsoles y Fernando Ónega. A última hora de la tarde han comparecido ante los medios para agradecer las muestras de cariño recibidas tras el anuncio de la muerte de su padre: "Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros", ha expresado la también periodista, Sonsoles Ónega.

Fernando Ónega nació en 1947 en Galicia, lugar que siempre ha llevado por bandera. Es por eso por lo que a las 21:00 horas de la noche, el sonido de las gaitas acompañaban la salida de su féretro de la capilla ardiente. La presencia de numerosas personalidades ha reflejado la relevancia de su figura. Todos ellos coinciden en que Ónega no fue solo una voz de la radio y de la televisión, sino que fue también un testigo directo de la Transición que deja un legado en el periodismo español por la forma que tenía de contar las cosas: con contexto, análisis y cercanía.

Un referente profesional

Fernando Ónega se ganó la confianza de los espectadores desde la radio y la televisión, y ha permanecido intacta hasta el final. Pero también logró el respeto y la admiración de sus sucesores en la cadena de Antena 3 Noticias, como es el caso de Matías Prats. El presentador del informativo del fin de semana ha recordado a Ónega como un defensor "a ultranza de la Constitución y sus valores".

También han acudido a honorarle Vicente Vallés y Sandra Golpe, describiéndole como "un 10 como profesional y como persona". Importantes figuras del país despedido al periodista, como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, o el expresidente Mariano Rajoy. Una de las que más expectación ha generado ha sido la reina Letizia, que ha ido a la capilla ardiente no sólo para reconocer a un "profesional artesano", sino también para dar "un abrazo" al padre de su íntima amiga, Sonsoles Ónega.

