Atresmedia Cine presenta en el Festival de Málaga 'Viaje al país de los blancos', basada en la historia real de Ousman Umar

La película 'Viaje al país de los blancos', basada en una historia real, se presenta este domingo en la sección oficial del Festival de Málaga. La producción, participada por Atresmedia Cine, está dirigida por Dani Sancho y cuenta con Ousman Umar interpretándose a sí mismo en la gran pantalla.

El filme narra la historia de Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que despierta su curiosidad. Su viaje se convierte en una travesía llena de obstáculos hasta que logra llegar a Barcelona, donde descubre que la vida allí dista mucho de lo que había imaginado.

En la ciudad conoce a Montse, quien le acoge en su familia y le brinda amor y apoyo, además de la oportunidad de construir un futuro. Umar no solo aprovecha esa oportunidad, sino que la transforma en algo mucho mayor.

La presentación en el Festival de Málaga contará con la asistencia del director, Dani Sancho, y del propio Ousman Umar, protagonista de una historia que traslada al cine su experiencia personal.

Tras su paso por el certamen malagueño, 'Viaje al país de los blancos' tiene previsto su estreno en cines el próximo 26 de junio.

