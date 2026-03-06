Fernando Aramburu: "El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue la escenificación de la crueldad"

"Todavía me siento interpelado". El escritor vasco Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) asegura que todavía no ha olvidado el terror que sufrieron en el País Vasco -y en toda España- por culpa de la banda terrorista ETA. Por eso su nueva novela 'Maite' transcurre en los cuatro días pasados entre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. "No es solo algo ornamental", asegura. Su protagonista, que titula este nuevo trabajo del aclamado autor, va a conseguir esos días reconciliarse con su entorno más cercano.

Cuatro días de angustia y dolor

El 10 de julio de 1997 el concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado por la banda terrorista ETA. Finalmente fue asesinado con un tiro en la nuca el 13 de julio. Esas interminables horas mantuvieron a todo el país con el corazón en un puño. Fueron cuatro días de angustia y dolor que cambiaron nuestra sociedad. "Implicó una especie de escenificación de la crueldad", explica con rotundidad Aramburu. "Hubo un movimiento multitudinario de compasión y solidaridad que no se había manifestado anteriormente. La gente salió a la calle, una gente que no estaba a favor del uso de la violencia y que comprobó que no estaba sola".

Ahora, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco más que de fondo, "está en las palabras de su protagonistas, en sus reflexiones, vemos con ella qué está ocurriendo. Particularmente Maite pasa unos días en vilo, se informa pero tiene miedo en informarse, se teme lo peor, finalmente esto se cumple, esto le afecta a ella de una manera muy intensa, puesto que es una mujer empática, solidaria, compasiva", Fernando Aramburu nos trae ahora 'Maite': "Es una novela en la que paulatinamente va llegando a una reconciliación a unas personas - Maite, su hermana y su madre- que han vivido muuy cerca unas de otras pero que no terminaban de congeniar o armonizar", aclara el escritor.

Me cuesta mucho olvidar. Tengo una herida interna

Una historia de dos hermanas y una madre, pero también de una sociedad que aún le cuesta olvidar: "Unos se olvidan más fácil que otros", cuenta Aramburu. "Obviamente quién sufrió lo tiene mucho más duro para olvidar, A mí me cuesta mucho olvidar puesto que tengo como una herida interna. Yo no fuí agredido directamente, pero sí me sentí agredido de una manera vicaria, y apenado. Y claro me siento interpelado todavía y sigo escribiendo historias centradas en aquella violencia que sufrimos".

Además, Aramburu quiere que las nuevas generaciones también conozcan qué pasó: "Me inquietaría o apenaría que los jóvenes actuales que quisieran informarse sobre hechos del pasado, sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco o cualquier otra cuestión no tuvieran la posibilidad, que no se hubieran hecho los testimonios, no se hubieran dejado relatos, películas, fotografías, a los que los jóvenes pudieran acudir a saber qué pasó. Qué pasó en su ciudad, en las calles que ellos ahora transitan".

El autor de 'Patria' cree que, pese a todo, el cambio en la sociedad vasca "ha sido total". Fiel a su compromiso, y a ese friso de obras que reflejan lo pasado en su tierra, la serie Gentes vascas (con títulos como 'Los peces de la amargura', 'Años lentos' o 'El hijo'), Aramburu promete más obras: "No puedo escribir cuatro o cinco novelas cada año, pero si la salud me lo permite habrá más títulos de Gentes Vascas". Personas en busca de perdón, reconciliación y sobre todo paz.

