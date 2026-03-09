'Todos los colores', una visión gamberra de la adolescencia teñida por la discapacidad

Belén tiene 17 años, es líder indiscutible de su grupo de amigas y, como muchas adolescentes de su edad, digamos que es bastante inquieta. "Es muy terremoto, es muy bruta, muy basta. Pero también tiene su encanto", nos cuenta la joven actriz Mafalda Carbonell, que da vida a esta joven protagonista. Una adolescente va a aprender eso tan complicado que es hacerse mayor en parte gracias al deporte y a una entrenadora muy motivadora.

"Mi personaje le enseña a que abra los ojos, a que afronte su despertar a la vida adulta, que antes Belén, la protagonista, no se había planteado. Muchas veces hablamos de la necesidad de referentes y creo que ese es el papel de mi personaje. Tanto en el mundo del deporte, con todo lo que tiene, con la disciplina, el esfuerzo y todos los valores que tiene. Y también de la vida en general, de una relación sentimental o de la familia".

Todo esto nos cuenta la campeona paralímpica Eva Moral, que salta aquí al cine por primera vez porque, sí, lo hemos obviado a propósito hasta ahora, la protagonista de 'Todos los colores' va en silla de ruedas. "Aunque la película no trata sobre la discapacidad, sí que es una circunstancia que tiñe todo lo que le pasa", explica la directora Beatriz de Silva, que también se estrena en el largometraje con este trabajo. "Por eso la película se titulo 'Todos los colores', porque al final es vivirlo desde otras tonalidades de color no hemos descubierto las personas que no tenemos discapacidad".

Visibilidad nada dramática

Porque esta historia llena de humor que habla de amistad, familia o del primer amor visibiliza la discapacidad de manera natural. "Muchas veces se representa la discapacidad en el cine de forma dramática, nada divertida", apunta Mafalda Carbonell. A lo que su directora apuntala con un "Me gustaría que las personas se quiten prejuicios con esta película, que vean el mundo desde una perspectiva un poco más amplia. Creo que la gente que empieza a ver la película empieza viendo a un personaje en silla de ruedas pero acaba viendo un personaje a secas".

Producida por Atresmedia Cine y protagonizada por Mafalda Carbonell, Silvia Abril, Eva Moral, Claudia Mora, Amalia Martos o Carlota Jiménez, tras su paso por el Festival de Málaga, 'Todos lo colores' llegará a los cines el próximo 12 de junio.

