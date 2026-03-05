Así es la obra más polémica de ARCO 2026: "Han metido los derechos humanos en un barril de Brent"

Llega un año más a Madrid la feria de Arte Contemporáneo más importante de España. Estos días se pueden visitar 175 galerías de arte de 30 países diferentes. Caminando por los pabellones 7 y 9 de Ifema, encontramos figuras esféricas hechas a base de tiras amarillas, estrellas, una figura que parece intentar escapar de su vitrina o un libro, quizá una de las obras más baratas de ARCO 2026, un libro hecho a base de otros libros que crea una historia en sí misma y que tiene un precio de 2.000 euros.

Un año más es la galería ADN la que capta muchas de las miradas de los que llegan hasta la feria ARCO. Aquí encontramos una parece hecha a base de cartas de póker, unas encima de otras en forma de pirámide se unen en una especie de muro imposible que parece insostenible, también un cuchillo cae a punto de cortar un diamante.

Justo en mitad de la galería ADN aparece un barril de Brent. Es la obra 'Petróleo' del artista Eugenio Merino. Literalmente ha metido los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el barril de petróleo. La carta firmada en el año 1948, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, reconoce los derechos fundamentales de un ser humano por vivir en el Planeta, como son el derecho a su vida, a su libertad y a la igualdad de los seres humanos. Aquí Eugenio Merino pone el foco en el petróleo como el origen de las guerras o el motor quizá de muchas de ellas. Y hace reflexionar sobre el contexto geopolítico mundial justo cuando se cumplen 4 años de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la reciente guerra en Gaza o los ataques estos días por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, en nuestro programa 'Lo Hablamos' hemos debatido con expertos las consecuencias de esta situación. De ahí el valor simbólico de 'Petróleo' en el pabellón 9 de la feria ARCO.

Las obras de arte más caras

Dar con la obra más cara de ARCO muchas veces es algo casi imposible, porque hay precios de obras de arte que son secreto o que apenas se desvelan entre los coleccionistas y clientes más fieles de las galerías. Aquí os contamos el posible TOP 3 de obras más caras, o mejor dicho, obras de arte millonarias.

La obra de arte más cara de la Feria ARCO es una pintura de Juan Gris y que lleva el título de 'El racimo de Uvas', acabada en 1917 se vende por 4,2 millones de euros y se puede ver en la galería Leandro Navarro. Otra obra especialmente cara es una escultura de Eduardo Chillida creada con hormigón y que lleva el título de Leku III, su precio es de 1,9 millones de euros y se puede ver en la Galería Mayoral dónde también se expone otra obra de gran valor, 'Picasso. Paisajes humanos', la obra tiene un valor en la Feria ARCO de 1,5 millones de euros y es uno de los originales que creó Picasso para la fachada del Colegio de Arquitectos en Barcelona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.