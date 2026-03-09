Día de la Mujer
Vídeo: El público se enfrenta a la concejala de Collado Villalba por vetar una obra de teatro feminista
La concejala del PP de Collado Villalba, Noelia Díaz Vaca subió al escenario para suspender un monólogo por considerarlo una "falta de respeto". Horas después pidió perdón en la redes sociales y renunció a su cargo.
Publicidad
Había comenzado el monólogo satírico 'Ser Mujer' en el escenario del Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba, en Madrid, interpretado por la actriz Susana Pastor.
A los 10 minutos, la concejala de la Mujer del ayuntamiento, Noelia Díaz Vaca, subió al escenario y suspendió el acto. Ante la sorpresa de los asistentes dijo:
- "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este monólogo acaba aquí. Lo lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que se han tenido".
Un señor del público alzó la voz y la contestó:
--- "Fuera, fuera, eso es la vida real. No tiene usted derecho a interrumpir". Ella le contestó: "Claro que tengo todo el derecho del mundo porque hay gente que se está sintiendo, muy, muy muy". La conversación se tensa:
---"El porcentaje es mínimo, es una falta de respeto y de educación hacia nosotros"
- "Lo lamento mucho".
--- "Usted no es quien para anular esto y menos en la Semana Internacional de la Mujer"
El publicó comenzó a protestar contra la edil, que abandonó el teatro, y empezó a gritar el nombre del personaje, 'Pilar', una mujer de 40 años que se plantea preguntas sobre el matrimonio, la maternidad o el sexo. La obra fue finalmente suspendida. Horas después la concejala pidió perdón en las redes sociales y presentó su renuncia al cargo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Atresmedia Cine presenta en el Festival de Málaga 'Viaje al país de los blancos', basada en la historia real de Ousman Umar
- VÍDEO: Atresmedia se suma al Día Internacional de la Mujer con una campaña para visibilizar la discriminación y el techo de cristal
- 'Canarias tiene el Flow', el primer festival canario, aterriza en Madrid el 14 de mayo
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad