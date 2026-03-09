Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vídeo: El público se enfrenta a la concejala de Collado Villalba por vetar una obra de teatro feminista

La concejala del PP de Collado Villalba, Noelia Díaz Vaca subió al escenario para suspender un monólogo por considerarlo una "falta de respeto". Horas después pidió perdón en la redes sociales y renunció a su cargo.

Ángel Pinto
Publicado:

Había comenzado el monólogo satírico 'Ser Mujer' en el escenario del Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba, en Madrid, interpretado por la actriz Susana Pastor.

A los 10 minutos, la concejala de la Mujer del ayuntamiento, Noelia Díaz Vaca, subió al escenario y suspendió el acto. Ante la sorpresa de los asistentes dijo:

- "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este monólogo acaba aquí. Lo lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que se han tenido".

Un señor del público alzó la voz y la contestó:

--- "Fuera, fuera, eso es la vida real. No tiene usted derecho a interrumpir". Ella le contestó: "Claro que tengo todo el derecho del mundo porque hay gente que se está sintiendo, muy, muy muy". La conversación se tensa:

---"El porcentaje es mínimo, es una falta de respeto y de educación hacia nosotros"

- "Lo lamento mucho".

--- "Usted no es quien para anular esto y menos en la Semana Internacional de la Mujer"

El publicó comenzó a protestar contra la edil, que abandonó el teatro, y empezó a gritar el nombre del personaje, 'Pilar', una mujer de 40 años que se plantea preguntas sobre el matrimonio, la maternidad o el sexo. La obra fue finalmente suspendida. Horas después la concejala pidió perdón en las redes sociales y presentó su renuncia al cargo.

