La familia de Fernando Ónega agradece el afecto recibido en la capilla ardiente: "Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre"

La Casa de Galicia en Madrid acoge este miércoles la capilla ardiente de Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años. A lo largo de la jornada, familiares, compañeros de profesión y representantes institucionales han acudido a despedir al periodista, cuya trayectoria marcó varias etapas del periodismo político en España.

A última hora de la tarde, sus hijos Cristina, Sonsoles y Fernando Ónega han comparecido ante los medios congregados en el exterior para agradecer las muestras de cariño recibidas desde el anuncio de su muerte. "Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros; y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", ha afirmado Sonsoles Ónega.

Cristina Ónega, también periodista, ha añadido: "Muchas gracias por todos las muestras de cariño que hemos recibido y por todos los mensajes". Ambas han reconocido además la atención prestada en el hospital Ramón y Cajal durante los últimos días.

Nacido en Mosteiro (Lugo) el 15 de junio de 1947, Fernando Ónega desarrolló una carrera vinculada a la información política y a la radio. Fue uno de los cronistas que narró la Transición española y participó en la construcción del discurso público de aquella etapa. Es autor del eslogan "Puedo prometer y prometo", asociado a Adolfo Suárez.

Su voz formó parte de distintas emisoras y proyectos audiovisuales. En Antena 3 dejó una huella como analista y comunicador, consolidando un estilo de relato político que influyó en varias generaciones de profesionales. Su figura es citada por colegas como uno de los referentes que contribuyeron a definir la profesión en las décadas posteriores a la Transición.

La capilla ardiente permanecerá abierta hasta las 21.00 horas. Durante el día han pasado por la Casa de Galicia la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Mariano Rajoy, además de numerosos periodistas y representantes del ámbito cultural y político.

Un referente del periodismo político

La mañana posterior a su fallecimiento dejó una escena poco habitual en la radio española. Carlos Alsina y Carlos Herrera conectaron en directo en sus respectivos programas para despedir a quien fue su jefe y colaborador. La emisión incluyó la voz de Ónega recitando unos versos de Antonio Machado: "Quiero decir, ya que esto es una despedida que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice "donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera". No vivir de los recuerdos sino tener siempre un proyecto de futuro. Gracias por, sobre todo, el cariño".

