'Canarias tiene el Flow', el primer festival canario, aterriza en Madrid el 14 de mayo

'Canarias tiene el Flow' es el nombre del primer festival musical canario que se celebrará el próximo mes de mayo en Madrid. Un evento que se presentó este viernes en la capital y que pone en valor la música urbana con gran proyección surgida en las islas.

La cita fue presentada en el Museo Nómada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el administrador de Radio Televisión Canaria, César Toledo; el director del evento, Santi Gutiérrez; y representantes de las empresas patrocinadoras: Binter, Caja7, Clipper y la Casa de Canarias en Madrid.

El viceconsejero subrayó que "el sonido que se está creando en Canarias —desde lo urbano hasta el pop o la electrónica— está llegando a millones de oyentes en todo el mundo", por lo que 'Canarias tiene el Flow' "nace con la voluntad de dar visibilidad a ese fenómeno musical y reforzar y proteger nuestra identidad". Madrid será el escaparate de una generación de músicos que está llevando la escena canaria mucho más allá del archipiélago".

Canarias exporta música, pero también identidad cultural, creatividad y capacidad de innovación. Se trata del primer gran festival musical que se proyecta fuera de las islas y nace con la vocación de reflejar el buen momento que vive la creación musical canaria, especialmente en el género urbano, que se ha consolidado como uno de los movimientos más dinámicos y con mayor proyección global.

El festival se celebrará el próximo 14 de mayo en la sala La Riviera. Participará una amplia representación de artistas de todo el archipiélago para mostrar en la capital el “dinamismo creativo de la escena musical canaria actual”, según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Artistas destacados

Entre los artistas confirmados figuran La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura y Julia Rodríguez, algunos de ellos con millones de reproducciones en plataformas musicales de todo el mundo.

