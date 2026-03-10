Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido a los 87 años, según confirman fuentes cercanas al autor. El humor irónico de Bryce Echenique, que "hace la vida más soportable, te hace más tolerante ante lo intolerante" es la mejor herencia que podía dejarnos el autor. Considerado por críticos y periodistas como uno de los grandes de las letras latinoamericanas de las últimas décadas dentro de la generación del boom.

Su primera novela, 'Un mundo para Julius', le llevó a alzar el Premio Nacional de Literatura de Perú y, más tarde, le catapultaría a Francia. Su revolucionario obra nos permitió ver a los ricos a través de los ojos de un niño huérfano a inicios de los años setenta.

Bryce no dejó nada por hacer. Inconformista, se definía también como "un escritor de la memoria" que bebe de la tradición literaria peruana de añorar "el bien perdido". Los universos narrativos del escritor peruano iban desde el humor y la ironía al amor y la memoria. Bailaban todos sus géneros en perfecta sintonía con la profunda oralidad del lenguaje literario.

En 2019, empezaba a despedirse. Anunció la tercera y última entrega de sus ‘antimemorias’, que acabó viendo la luz en 2021 bajo el nombre 'Permiso para retirarme'. Toda una declaración de intenciones, la picardía jugaría en su bando hasta el último partido.

Bryce Echenique también esperó al final para volver a casa. Tras años trabajando como catedrático y escritor en el extranjero, regresaba a su tierra natal con un propósito mayor. Su objetivo no era otro que el de reencontrarse con los amigos de su infancia, a los que también convirtió en personajes de su última obra.

Jorge Eduardo Benavides, otro de sus amigos cercanos, ha lamentado su muerte en su página de Facebook: “No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos (...) fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones”.

En la Universidad San Marcos estudiaron con él Julio Ramón Ribeyro o el Nobel Mario Vargas Llosa. El hijo de este último y también escritor, Álvaro Vargas Llosa, ha confirmado a través de la red social X el fallecimiento del que los medios empezaban a hacerse eco:

