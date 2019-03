Glamouroso naufragio en la corrida de la Prensa

Asegura que no hay una fotografía mejor que otra pero que "si la fotografía del momento crítico la calificamos como el mejor entonces la fotografía sí es la mejor", dice el fotógrafo.



No todo el mundo entiende que se haya publicado la fotografía en la que el pitón atraviesa el cuello del torero y en el blog taurino del fotógrafo las visitas y comentarios han aumentado para hablar de la situación.



"En mi blog taurino han aumentado las visitas considerablemente. Hay países donde no se entiende la cultura taurina y critican pero hay otros donde sí se entiende esta cultura", afirma el fotógrafo Juan Manuel Sánchez.



Además asegura que en primer lugar se analiza la imagen y ya después se hace un análisis del contenido pero que son cosas diferentes y que para nada está en contra de publicar la fotografía: "Soy absolutamente partidario de que se publique porque es una información", sentencia.