El alcalde de Canals pide al dueño de Ratón que lo retire de los festejos

El alcalde de Canals, Ramón Cardona, ha pedido al ganadero Gregorio García, propietario del toro Ratón y empresario que se ha adjudicado la gestión de los festejos taurinos en esta localidad valenciana el próximo septiembre, que retire a este animal de la programación debido a su trágico historial.

Cardona ha reconocido que tras el fallecimiento de un aficionado el pasado fin de semana en Xátiva embestido por este toro, se puso en contacto con el ganadero para pedir que Ratón no formase parte del programa taurino de la feria de septiembre.

El Ayuntamiento de Canals había anunciado en su página web la presencia de este astado, que ha ocasionado tres víctimas mortales, como el espectáculo más destacado de su feria taurina, concretamente para el 24 de septiembre; destacaba de él "lo sanguinario y listo que es" y se indicaba que "quizá sea la última ocasión para verlo en acción".

Sin embargo, tras los últimos acontecimientos y la alarma generada en torno a este animal, el alcalde de la localidad ha solicitado a su propietario que "si quiere, que lo enseñe, pero que impida que la gente pueda correr delante de él".

"En Canals siempre se han celebrado festejos taurinos, hasta el año 2003 se hacían en la calle, pero con la nueva legislación consideramos que era mejor organizarlos en una plaza portátil", ha explicado a Cardona.

El Ayuntamiento suele sacar un pliego de condiciones y los empresarios concurren para adjudicarse la gestión de los festejos taurinos, añade: "Este año, el empresario que se adjudicó la plaza hace dos meses es el propietario de Ratón, el ganadero Gregorio García", ha añadido. El alcalde de Canals ha insistido en que el Ayuntamiento no marca los precios ni se beneficia en forma alguna por la presencia de uno u otro astado en la feria.

"Parece ser que la primera vez que Ratón actuó en una plaza fue en Canals en 2004, por eso se anunciaba su probable retirada en esta misma plaza en septiembre, siete años después", ha agregado Cardona.

"En principio pensamos que este festejo no iba a tener mayor trascendencia, pero visto lo sucedido hemos hablado con el gestor de la plaza y dueño del toro para que se replantee el acto, ya que nos gustaría que no estuviese en la plaza; que lo enseñe si quiere, pero que no se pueda correr delante de él", ha afirmado.

El alcalde es consciente de que existe un contrato firmado con el ganadero y empresario y que no pretende romperlo, si bien ha insistido en que "es conveniente evitar que los vecinos corran peligro". Según el alcalde de Canals, el empresario comprende la situación y no ha pedido compensación alguna por retirar a Ratón; más bien al contrario, se ha mostrado dispuesto a sustituirlo por otro animal.

A juicio del alcalde, "se deben tomar medidas por la forma en que se están produciendo las cosas", aunque considera que "quizá cualquier otro toro pueda empezar una nueva historia trágica, y eso es muy complicado de evitar".

La primera localidad donde podría actuar Ratón tras el suceso que protagonizó el pasado sábado es Sueca, donde su posible presencia a comienzos de septiembre ya ha generado debate vecinal, entre quienes afirman tener miedo por la fiereza del animal y quienes apelan a la libertad para participar en los festejos siempre que no vayan bebidos.