Federico Moccia busca localización española para su próxima novela

Hondarribia, Vejer de la Frontera y Vic.En una de estas tres ciudades comenzará la próxima historia, de amor, claro, deFederico Moccia.

Quiere encontrar una atmósfera adecuada para su novela.

El escritor ha visitado una de ellas: Hondarribia. "Me gusta muchísimo, porque tengo el mar cerca de la montaña", nos cuenta durante su visita a esa localidad.

En realidad será la continuación de 'Ese instante de felicidad',donde el escritor ya nos ha regalado una protagonista española. Otra española es la responsable : "Una de las veces que vine a San Jordi, se me acercó una chica muy simpática que me dijo: ¿Por qué no escribes una novela con una protagonista española?".

España donde más le lee

El objetivo es encontrar el lugar con la atmosfera más adecuada para su novela: "Será una decisión tomada con la mayor honestidad, y de hecho me gustaría que ese lugar se convirtiera en un nuevo destino para el turismo italiano".



Quiere que sus compatriotas visiten España, el país que ahora mismo más le lee. El escritor italiano ha vendido ya dos millones de libros aquí.