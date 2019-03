Fallece el saxofonista de Bruce Springsteen, Clarence Clemons

El famoso saxofonista estadounidense Clarence Clemons, integrante de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen, ha fallecido tras sufrir un infarto en su residencia en Florida, informaron varios medios digitales.

Al parecer, Clemons, de 69 años, fue ingresado en un hospital de Florida tras sufrir este domingo un derrame cerebral, señaló la revista digital de entretenimiento Showbiz411.com.

La muerte de Clemons fue confirmada por Bruce Springsteen a través de un portavoz. El saxofonista había tenido diferentes patologías en los últimos años, entre otras una doble operación de rodilla, aunque eso no le había impedido colaborar en el último álbum de Lady Gaga ("Born This Way") e incluso actuar con la cantante estadounidense en el programa "American Idol".

El famoso músico, reconocido por su potente sonido al saxo, actuó con Springsteen y la E Street Band en diciembre pasado en Asbury Park's Carousel House para una grabación especial para internet.