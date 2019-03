'Fair Game', otro thriller sobre conspiración política

Con Naomi Watts y Sean Penn al frente del reparto, 'Fair Game' ya tiene mucho terreno ganado. La nueva película de estas dos caras de sobra conocidas en Hollywood está dirigida por Doug Liman, responsable de otros éxitos como ‘El caso Bourne’. Ty Burrell, Michael Kelly, Brooke Smith, Noah Emmerich y Sam Shepard, entre otros, completan el elenco protagonista.

Escrita por Jez y John-Henry Butterworth, ‘Fair Game’ se basa en la historia real de Valerie Plame, narrada en el autobiográfico ‘Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House’ y en ‘The Politics of Truth’, escrito por Joseph Wilson. Plame es una ex agente de la CIA cuya identidad fue filtrada a los medios por el gobierno estadounidense justo cuando estaba investigando sobre las armas de destrucción masiva en Irak; se sospechó que el motivo era desacreditar a su marido, Joseph Wilson, un diplomático muy crítico con la política exterior de George W. Bush.

El film se presentó en Cannes, donde no cosechó muy buenas críticas, y llegará a los cines en noviembre.