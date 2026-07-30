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Cine para el verano: Spiderman y otras películas que llegan en agosto de 2026

La cartelera del mes de agosto llega por todo lo alto. Descubre los estrenos más esperados.

Tom Holland en SpiderMan: Homecoming

Tom Holland en SpiderMan: Homecoming Marvel

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Este agosto de 2026 llega repleto de propuestas cinematográficas para todos los gustos.

Podremos ver secuelas muy esperadas, cine de autor y películas pensadas para disfrutar en familia.

Con el calor apretando, es una ocasión perfecta para refugiarse en una sala de cine, compartir palomitas y dejarse llevar por las historias que ofrece la cartelera.

Tendremos comedia, terror, animación, drama y suspense, así que no faltarán opciones para encontrar algún estreno de cine en agosto de 2026 que merezca la pena ver en la gran pantalla.

¿Qué películas se estrenan en agosto?

A finales de julio llegó al cine uno de los estrenos más esperados, Spider-Man: Brand New Day.

En agosto, se sumarán muchas más; estas son las películas que podrás ver en el verano:

  • Patrulla canina: la dino película (7 agosto 2026): los cachorros más populares de la televisión regresan con una nueva aventura cinematográfica en la que una misión los lleva a naufragar en una isla habitada por dinosaurios.
  • Italiana (7 agosto 2026): esta comedia romántica, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page, está ambientada en la costa amalfitana. La película apuesta por el choque entre culturas, el romance y la estética mediterránea, con una historia de encuentros inesperados, química entre protagonistas y paisajes que refuerzan el tono luminoso del relato.
  • Flowervale street (14 agosto 2026): se trata de un thriller de misterio y ciencia ficción dirigido por David Robert Mitchell, con Ewan Mcgregor y Anne Hathaway. La trama se desarrolla en un campamento lleno de personajes excéntricos, donde comienzan a ocurrir sucesos extraños.
  • Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (26 agosto 2026): llega a los cines la nueva entrega de la saga de animación española. En esta cinta, Tadeo se embarca en una aventura que lo lleva a viajar en el tiempo. La película combina humor, arqueología y acción, con nuevos personajes y una historia más ambiciosa que pone en juego el equilibrio del mundo.
  • One night only (26 agosto 2026): esta comedia romántica, con Mónica Barbaro y Callum Turner, gira en torno a una única noche al año en la que es posible cambiar el rumbo sentimental, lo que lleva a dos desconocidos a vivir una búsqueda contrarreloj llena de encuentros, decisiones impulsivas y enredos románticos.
  • El ser querido (28 agosto 2026): este drama, dirigido por Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas, cuenta la historia de un director de cine que se reencuentra con su hija, una actriz con quien quiere rodar una película. Esto reabre heridas del pasado y conflictos emocionales no resueltos.
  • The dog stars (28 agosto 2026): a finales de agosto se estrena esta película de ciencia ficción postapocalíptica dirigida por Ridley Scott, con Margaret Qualley y Jacob Elordi. Ambientada tras una catástrofe global, sigue a los supervivientes en un mundo devastado por un virus, enfrentados a peligrosos grupos nómadas conocidos como “segadores”.

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