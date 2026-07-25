Matías Prats sobre la boda de Susanna Griso: "Qué le habrá dicho para convencerla"

¡Por fin ha llegado el gran día para Susanna Griso! Este sábado, 25 de julio, la presentadora de 'Espejo Público' se daba el 'sí quiero' con Luis Enríquez, el ejecutivo de medios de comunicación. Se han casado en S'Agaro, una localidad gerundense sobre las 20 horas.

La ceremonia se ha celebrado en la Costa Brava donde contraían matrimonio. Se dirigía al altar del brazo de su hijo, elegante y muy feliz.

Ya hemos salido de dudas de las preocupaciones que tenía la presentadora, si se podía utilizar el móvil durante el enlace.

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