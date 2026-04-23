Sant Jordi llena Cataluña de libros, rosas y multitudes en una jornada marcada por la tradición

Cataluña se llena hoy de libros y rosas en una de sus jornadas más emblemáticas: el Día de Sant Jordi. Este 23 de abril, las calles de ciudades como Barcelona vuelven a convertirse en un gran escaparate cultural y romántico, donde miles de personas celebran la literatura y el amor en una tradición que mezcla historia, identidad y emoción.

Con un ambiente festivo y una alta participación ciudadana, este día es uno de los eventos más importantes del calendario catalán, marcando además un impulso clave para el sector editorial y el comercio local.

Además, es el día de la rosa: Mercabarna-Flor calcula que se venderán 7 millones de flores en Cataluña, algo encarecidas respecto el año pasado, porque la mayoría son de origen colombiano y ha aumentado el precio de los combustibles.

Los autores de este Sant Jordi

Pero, sobre todo, es el día del libro: las calles de Barcelona se han llenado de lectores y autores en una jornada marcada por el contacto directo entre escritores y público.

El autor Javier Sierra, conocido por su obra más popular 'El fuego invisible', ha destacado el poder transformador de la lectura: "Los libros son todo, son memoria, son un pasaporte para viajar en el tiempo; la máquina del tiempo existe y lo único que nos permite movernos adelante y atrás en la línea del tiempo es precisamente el libro y la imaginación que hay detrás", reflexiona.

También ha participado Luz Gabás, autora de 'Palmeras en la nieve', quien ha subrayado el valor emocional de esta jornada: "Da sentido a nuestro trabajo, porque a veces cuando estás en casa escribiendo en soledad dices para qué, y un día como hoy comprendes que todo encaja y todo tiene sentido", nos confiesa.

En la misma línea, Fernando Aramburu, autor de 'Patria', reconocía entre risas que lleva una hora firmando libros: "siempre es grato el contacto humano con los lectores", destaca, además de las innumerables anécdotas acumuladas a lo largo de los años.

María Dueñas también es una de las autoras más reconocidas del panorama literario actual, conocida especialmente por novelas como 'El tiempo entre costuras', publicada por el grupo editorial Grupo Planeta, que se convirtió en un fenómeno de ventas y adaptación televisiva. "Me gusta escuchar de los lectores las impresiones, son diferentes. Me dan respuestas que me sorprenden", reconoce.

Por su parte, el reciente ganador del Premio Nadal 2026, David Uclés, vive su segundo Sant Jordi desde el otro lado de la mesa. El autor, reconocido por su novela La península de las casas vacías, ha confesado: "Es un día bonito porque estás en contacto con los lectores". Uclés ha recordado también su etapa como lector, señalando que "lo disfrutaba más entonces, porque nadie te conoce y pasas más desapercibido", y refleja así el contraste entre ambas experiencias en una jornada tan señalada.

Autores del grupo Atresmedia

Los autores de Grupo Planeta y Atresmedia también han querido venir a Barcelona y han salido a la calle para encontrarse con sus lectores. Vicente Vallés, director y presentador de Informativos Antena 3 de la edición de la tarde, ha puesto en valor el carácter especial de la cita: "no es un día festivo pero la gente lo hace festivo", dice, y señala además que es un placer poder conectar y conversar con los lectores en una jornada tan señalada.

Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) y ganadora del Premio Planeta en 2023, ha resumido la emoción del momento: "es mágico porque el milagro de la literatura sale a la calle", nos cuenta, emocionada. La autora ha agradecido el cariño del público, al que considera "soberano", y ha asegurado afrontar la jornada con energía.

Por su parte, Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, ha destacado con entusiasmo la relevancia de un día de hoy: "preparado para uno de los días más bonitos del año, me encanta Sant Jordi", exclama con energía. "Me encanta llegar a la primera firma y que haya tanta gente; va a ser un día largo pero precioso", ha explicado, insistiendo en que la novela "se escribe para los lectores" y que este es "el día más bonito para un escritor". Del Val también ha recomendado la lectura de Sur, de Antonio Soler, que considera "una obra maestra de la literatura en castellano".

Un año más, el Día de Sant Jordi vuelve a demostrar que la literatura se vive en la calle, donde autores y lectores se encuentran para celebrar juntos su pasión por los libros.

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