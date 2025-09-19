Del escenario al pupitre: David Muñoz de Estopa empieza la carrera de Historia a los 49 años

David Muñoz, voz y alma de Estopa junto a su hermano José, ha sorprendido al comenzar una nueva etapa vital alejada de los escenarios: se ha matriculado en la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona. A sus 49 años y con una sólida trayectoria musical a sus espaldas, el cantante ha decidido cumplir uno de sus sueños personales y profundizar en su interés por el pasado, en especial por la Historia Antigua.

La noticia se ha conocido a raíz de varias publicaciones en redes sociales por parte de estudiantes de la facultad, que se encontraron con él en clase. "Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo", escribió la usuaria Carolina (@miaurolina) en la red social X, junto a una foto con el músico. Otro estudiante, Àlex (@alex_pocino), también expresó su sorpresa: "Y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo".

Aunque el artista ya había mostrado en entrevistas previas su afición por la Historia, nadie imaginaba que daría el paso de convertirse en universitario. Ahora comparte aulas con jóvenes estudiantes en una de las universidades más antiguas y reconocidas del país, donde más de mil personas cursan actualmente el grado de Historia.

Este nuevo capítulo en la vida de David llega tras un año muy especial para Estopa, que en 2024 celebró sus 25 años en la música con una gira multitudinaria. Desde su debut en 1999 con temas como 'Tu calorro', 'Como Camarón' o 'Por la raja de tu falda', el dúo de Cornellà ha marcado a varias generaciones con su estilo inconfundible de rumba urbana.

Ahora, mientras continúa su carrera musical, David Muñoz se sienta en clase como un alumno más, impulsado por la curiosidad y las ganas de aprender. Una decisión que ha generado admiración entre sus seguidores y que demuestra que nunca es tarde para retomar caminos pendientes.

