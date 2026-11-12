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España celebra la primera cata de cervezas sin alcohol para reivindicar una categoría en auge

Las ventas de cerveza sin alcohol han aumentado un 4,6% en España durante 2025.

Imagen de la cerveza MICA

Imagen de la cerveza MICA Europa Press

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La cerveza sin alcohol ocupa más espacios. España ha acogido la primera cata abierta al público dedicado exclusivamente a las cervezas sin alcohol.

Con esta cata, se busca demostrar que estas bebidas cuentan con estilos, aromas, sabores y matices propios que pueden disfrutarse y analizarse como cualquier otra cerveza.

Esta iniciativa se celebra en un momento de cambio en los hábitos de consumo. Cada vez son más los que renuncian a las bebidas alcohólicas. Según los últimos datos recogidos por MICA, las ventas de cerveza sin alcohol aumentaron un 4,6% en España durante 2025 y ya representan una de cada siete cervezas consumidas en nuestro país.

Esta cata ha sido impulsada por MICA, la cervecera fundada y dirigida por Juan Cereijo, quien ha tomado una decisión poco habitual en el sector: abandonar al 100% la producción de cerveza con alcohol para centrarse en la categoría sin alcohol.

Tal y como explica Cereijo, "hemos renunciado al 86% del mercado cervecero para centrarnos en el 14% restante". La compañía decidió dar este paso tras doce años de trayectoria y se ha convertido en una cervecera dedicada a la elaboración de variedades sin alcohol.

El auge de las cervezas sin alcohol

Durante la experiencia, dirigida por el beer sommelier Vicente Álvarez de Haro, los participantes pudieron identificar ingredientes, comparar características sensoriales y acercarse a una categoría que cada vez cuenta con más consumidores.

La cerveza sin alcohol ha estado asociada a quienes no podían o no querían consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, el crecimiento de sus ventas y la diversificación de la oferta están cambiando esa percepción.

Tal y como señala Álvarez de Haro, "durante mucho tiempo, la cerveza sin alcohol se ha entendido como una alternativa, pero hoy hablamos de una categoría con estilos, matices y una cultura cervecera propia".

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