Éste es mi Martin....Aston Martin

Coches, motos, botes....todo tipo de vehículos utilizados por James Bond en sus películas para huir de los 'malos'...o seducir a sus bellas compañeras. Hasta 50 de estos vehículos se exhiben estos días en una exposición abierta en el Reino Unido con el nombre de 'Bond en movimiento'.

Todos los modelos exhibidos serán, además, subastados, coincidiendo con el 50 aniversario de la saga de films del agente secreto más famoso del mundo del cine.

Entre los vehículos más famosos están el famoso submarino Lotus Esprit que apareció en la película 'La espía que me amó' en 1977. También está en la muestra 'Nellie Little', un autocopter de color amarillo con un frente de ametralladoras utilizado en 'You Only Live Twice', en 1976.

En cuanto a los coches, aparecen por supuesto los 'Aston Martin' que se convirtieron en la seña de identidad del famoso agente, aunque este modelo apareció por primera vez en la tercera de sus películas, 'Goldfinger', protagonizada por Sean Connery.

Con 22 películas filmadas desde 1962, la saga de James Bond se ha convertido en la de más larga duración de la historia del cine.