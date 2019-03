Cientos de fans acampan antes del concierto de One Direction en Barcelona

Algunas llevan acampadas desde el pasado viernes. Otras han llegado esta mañana a primera hora, pero el grueso llegará esta misma tarde, cuando acaben las clases.

Son las fans de One Direction, que actúan hoy en el Pabellón Olímpico de Badalona (Barcelona), en su primer concierto en España. El fin de semana, su destino será Madrid.

En un principio, la banda británico-irlandesa sólo tenía previsto hacer dos conciertos, uno en cada ciudad, pero como agotaron las entradas en cuatro horas decidieron ofrecer uno más, según la web oficial del grupo.

One Direction es uno de los grupos juveniles que ahora mismo mejor representa el fenómeno fan en estado puro. En España, presentarán los temas de su nuevo disco 'Take me home'.