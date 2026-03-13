El espectáculo sinfónico de Tomorrowland llega a España con una única fecha en Tenerife

Tenerife acogerá la única fecha en España de ‘Symphony of Unity’, el espectáculo sinfónico de Tomorrowland el próximo 12 de septiembre. El Festival Noctámbula ha anunciado la incorporación de la sinfónica como una de las actuaciones internacionales más destacadas de esta edición.

‘Symphony of Unity’ promete llenarnos de la energía propia de los grandes festivales electrónicos a través de una narrativa sinfónica. Para ello, trae consigo una orquesta sinfónica compuesta por 60 músicos de formación clásica encargados de combinar cuerda, viento y percusión con sintetizadores y arreglos contemporáneos.

El espectáculo que trasciende el formato convencional del concierto ya ha conquistado el Tomorrowland belga, al que acuden cerca de 400.000 festivaleros en cada edición. Ahora, se propone conmover al público canario con una versión clásica de los himnos de la música electrónica.

A su complejidad técnica y su impacto escénico, se une el talento de la artista DJ Bones.

Horarios y entradas de Noctámbula

La confirmación de ‘Symphony of Unity’ en el festival tinerfeño supone el primer avance de una programación que completarán más artistas a finales de este mes.

Las entradas para el festival están disponibles a través de la web oficial del evento: www.noctambulatenerife.com

El evento se celebrará en el Recinto Ferial de Tenerife, que abrirá sus puertas a partir de las 16:00 horas. Además, a esa hora los DJs locales, que se conocerán próximamente, empezarán a calentar motores.

Noctámbula ofrece una experiencia completa, que va más allá de lo musical. Los asistentes podrán disfrutar, además de los conciertos, de zonas de 'chill out' y puestos gastronómicos.

La cita, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias y Turismo de Tenerife, posiciona a la isla como un destino imperdible para las grandes giras internacionales.