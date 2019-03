El espectáculo en homenaje a Queen regresa a los escenarios madrileños

El espectáculo de Symphony Rapsody of Queen regresa al teatro Apolo de Madrid, tras tres años de gira por los teatros de las principales ciudades españolas.

El show en homenaje a Freddie Mercury y su mítica banda de Rock nos trasladará al universo de Queen con treinta de sus canciones más emblemáticas, como "We Are the Champions" o "The Show Must Go On", todas ellas interpretadas por un elenco de voces que combinan el soul, el pop rock e incluso la lírica.

Más de dos horas de espectáculo en un encuentro entre el clásico y el rock de muchas generaciones. Symphony Rapsody of Queen llega al teatro Nuevo Apolo a partir de este miércoles y hasta el próximo 6 de Octubre.