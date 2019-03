Un español, la imagen de la lotería polaca

El presentador de los sorteos de la lotería nacional (Lotto) en Polonia es un español, Conrado Moreno, natural de Madrid, quien desde hace varios años es la imagen más conocida de España en la televisión del país excomunista.

La historia de este madrileño en Polonia arranca en 1992, cuando su familia decidió trasladarse a Varsovia en busca de una nueva vida.

Conrado tenía entonces 12 años y jamás podría imaginarse que acabaría triunfando en la pequeña pantalla polaca.

"No me imaginaba que me iba a quedar aquí toda la vida y, desde luego, lo que no suponía es que iba a poder estar trabajando y vivir en Polonia hablando y comentando siempre mi lado español", explicó Conrado Moreno, quien precisamente gracias a su origen ha conseguido hacerse un hueco en los platós hasta convertirse en uno de los presentadores de la lotería local.

De padre madrileño y madre polaca, Conrado no niega que el ser español le ha ayudado mucho en su vida profesional y personal en Polonia, donde "los españoles caen muy bien, les tienen muchísimo amor, los polacos tienen mucho interés por cómo somos", reconoce.

Su debut en la televisión se produce hace nueve años como "una casualidad", como el mismo admite, cuando comienza a participar en el programa de la cadena pública "Europa da sie lubic" (Europa se deja querer), en el que jóvenes extranjeros residentes en Polonia explicaban los diferentes hábitos de sus países de origen.

Tras seis años en antena el programa deja de emitirse en 2008, aunque para entonces Conrado Moreno ya es una cara conocida en Polonia y, poco a poco, se convierte en habitual para presentar fiesta y eventos, "siempre con la imagen española" que le acompaña, porque, como explica, "aunque tenga doble apellido, Moreno Szypowski, me presentan con mi apellido español únicamente".

Una carrera que, después de superar un cásting, le ha llevado a presentar los sorteos de la lotería nacional de Polonia, que se celebran dos veces al día todos los días del año, retransmitidos por televisión tres veces a la semana y siempre por Internet.

Casualidad y suerte pero también mucho trabajo, porque el camino no ha sido fácil y, por ejemplo, a pesar de tener madre polaca, de vivir en este país desde los 12 años y de hablar el idioma eslavo perfectamente, Conrado reconoce que ha tenido que recurrir a un logopeda para mejorar su dicción y mejorar en la pronunciación de los números en polaco dada su dificultad.

Pero además de los escenarios Conrado Moreno se ha atrevido a escribir, y de hecho hace dos años publicó para el mercado polaco una guía de viajes sobre Madrid, "Mi Madrid", un trabajo muy personal sobre la capital de España basado en sus recuerdos y vivencias, incluidos los veranos familiares en San Martín de Valdeiglesias, en la sierra Oeste.

"Me ha hecho mucha ilusión escribir una guía sobre Madrid, el poder comentar sobre España, el poder estar cerca de España", dice Moreno, que confiesa que volver algún día a España le encantaría, aunque por ahora se contentará con hacer el Camino de Santiago esta primavera, un viaje del que podría salir su próxima guía de viaje.