Disneyland París cumple 20 años haciendo realidad las ilusiones de millones de niños

Nadie falta a la fiesta de cumpleaños, ni Donald, ni Pluto, ni Goofie, ni las princesas. Disneyland París cumple 20 años y estrena carrozas y vestuario especial para la ocasión.

De todos los personajes del universo Disney el más popular es Mickey Mouse, el emblema de la factoría y por quien parece que no pasan los años. El famosos atón creado en 1928 cautiva con sus aventuras a numerosas generaciones. Hay personajes que han visto crecer Disneyland París, pero hay cosas que no cambian como la ilusión de los más pequeños que no dejarán de mirar las fotografías de los momentos vividos en el parque.

¿Quién visita el Parque de Atracciones? Niñas apasionadas de las princesas, y otras que aseguran que llevan "toda la vida esperando para visitar Disneyland". Cerca de un millón y medio de españoles visita cada año el parque, sólo por detrás de franceses y británicos.

La magia no duerme y París estrena nuevo espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario. Cañones de fuego, 60.000 imágenes y cortinas de agua de 40 metros de altura en las que cobran vida los clásicos de Disney. Nada es lo que parece. El castillo de la Bella Durmiente se puede convertir en la catedral de Nôtre Damme con el jorobado o en la morada de Rapunzel. Sólo hay que estar dipuesto a soñar.