Diseñadora a los 10 años

Cecilia llega del colegio. A la hora de la merienda y de ponerse a hacer los deberes saca sus cuadernos y se pone manos a la obra. Hasta aquí todo normal. La cuestión es que cuando termine no se irá al parque a jugar a las muñecas. Cecilia Cassini se pondrá a coser.

A sus 10 años tiene dos boutiques en Los Ángeles y sus diseños ocupan un lugar en los armarios de Denise Richards, Brooke Shields y Miley Cyrus.

"Me apunté a clases de costura con 6 años pero la profesora era muy rara así que mis padres me regalaron una máquina de coser y aprendí sola", cuenta con gran soltura.

Su repercusión es tal que los periódicos y televisiones estadounidenses se la rifan. La hija del ex-presidente George Bush, Jenna Bush, la entrevistó para un programa matinal de máxima audiencia.

Sus padres aseguran que, a pesar de la fama y el dinero, la niña sigue como siempre, en el colegio y con sus clases de tenis y yoga. Pero ella no quiere ser normal. Su objetivo, ser como Coco Chanel. Y hasta que no lo consiga, advierte, no va a dar tregua.