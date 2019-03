'Dios salve mis zapatos' llega a las pantallas francesas

¿Cuántas mujeres sueñan con tener un vestidor como repleto de zapatos? Cientos de pares de zapatos de todos los colores, formas y alturas Julie Benasra, la directora de este documental, intenta averiguar qué puede llevar por ejemplo a esta jugadora profesional de poker a tener 900 pares de zapatos.

"Tus zapatos dicen quién eres", pueden contar su historia asegura Fergi, cantante de los Black Eyed Peas.

Dita Von Teese opina que una de las mejores cosas de los zapatos, "es cómo transforman el cuerpo de la mujer”

Pero a esta transformación no se llega sin sufrimiento. "Éste es nuestro tacón mas alto, casi 13 centímetros sin plataforma. Es fantástico. Los hice pensando que ninguna mujer caminaría con ellos, ¡pero lo hacen!", afirma sorprendido el diseñador Walter Steiger.

Así aparecen en la mente de los diseñadores, tacones de ensueño aunque haya que encaramarse en ellos, y ojo, no tienen que ser caros. Lo dice Manolo Blahnik: "Lo principal es que sean elegantes, no importa que no sean de buena calidad".

Sueños con suela roja y tacón de aguja. 'Que Dios salve nuestros zapatos' y conserve nuestros pies.