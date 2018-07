Las descargas ilegales provocan 11.000 millones de pérdidas en 2010

La piratería y las descargas ilegales en la red ha provocado perdidas de 10.774,5 millones de euros en 2010, según datos ofrecidos este martes por la Coalición de Creadores e Industrias Culturales. La piratería en el sector del libro (43,5%) y en los videojuegos (66,6%) despunta en el número de descargas en el segundo semestre del 2010. Mientras que el mercado de las música 'toca techo' con un porcentaje de pirateo del 98% y el de las películas se acerca al 76%.



El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, denuncia esta vulneración "constante, masiva y diaria de contenidos". "Esto tiene que acabar", subraya, y espera que el texto del borrador de Real Decreto presentado este martes por el Ministerio de Cultura ayude a retirar de la Red todos los contenidos ilícitos y que los servicios "que proporcionan enlaces a contenidos ilegales", aunque precisa que ahora tendrá que abrirse un periodo de "consulta".



La Coalición realiza un seguimiento de más de 300 páginas webs que atentan contra la propiedad intelectual. "En España se alberga la mayoría de las grandes páginas webs ilegales del mercado, porque no hay una normativa y la red es suficiente para difundir contenidos", denuncian.



Sin poder denunciar hasta otoño

En esta misma línea aseguran que al abrirse el periodo de consultas sobre el texto del borrador, hasta mediados de agosto o principios de septiembre no se podrá constituir la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que significa que hasta octubre o noviembre no podrán a empezar a tramitarse las primeras denuncias. "Es otro año perdido", subrayan.



Desde la Coalición de Creadores destacan que con las descargas ilegales la Hacienda española "vuelve a dejar de percibir un valor aproximado de 2.000 millones de euros en términos anuales en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades, cifra que evitaría algunos importantes recortes sociales".



El 3D no se puede piratear

Respecto a al sector de las películas, que registró un porcentaje de piratería del 75,8% sobre el mercado legal de pago frente al 83,7 del 2009, la Coalición de Creadores señala que este descenso se debe a que el 3D "no se puede piratear" y durante el último semestre el público ha acudido a las salas de cine para ver este tipo de películas.