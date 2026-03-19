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Desaparece el helado Punky, el famoso pingüino de La Menorquina

La compañía ha anunciado en sus redes sociales el fin de su comercialización con un mensaje cargado de nostalgia en el que agradece “tantos veranos” a los consumidores.

Desaparece el helado Punky, el famoso ping&uuml;ino de La Menorquina

Desaparece el helado Punky, el famoso pingüino de La MenorquinaAntena 3 Noticias

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Belén Montero
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La Menorquina ha confirmado el adiós definitivo a uno de los helados más icónicos del verano en España. Se trata de 'Punky', el popular pingüino de vainilla y caramelo que marcó a muchos niños que ahora peinan canas.

La compañía ha anunciado en sus redes sociales el fin de su comercialización con un mensaje cargado de nostalgia en el que agradece “tantos veranos” a los consumidores.

En su comunicado, la marca justifica la decisión en un cambio de hábitos de consumo y en el peso de la vergüenza ajena. “El mercado ha hablado: las nuevas generaciones buscan otras cosas y los adultos… bueno, os acordáis de él con cariño, pero os da demasiado vergüenza pedirlo en público. La timidez ha ganado a las ventas”, explican desde La Menorquina.

Lanzado en los años 80, Punky se hizo inconfundible por su forma de pingüino de plástico, su interior de vainilla y el sirope de caramelo. Todo ello le convertía en un helado y un juguete al mismo tiempo con el que poder pasar buenos ratos en la infancia. Para muchos niños era su opción favorita en bares, cumpleaños y comuniones e incluso los coleccionaban.

El anuncio de su retirada ha inundado las redes sociales de mensajes de despedida, anécdotas y fotografías de veranos pasados. Algunos usuarios han llegado a plantear campañas para pedir su regreso, mientras otros confiesan que ni siquiera sabían que todavía seguía a la venta.

Reacciones a la retirada del helado Punky
Reacciones a la retirada del helado Punky | Antena 3 Noticias

'Punky' se marcha convertido en un pequeño mito: desaparece de los congeladores, pero no del recuerdo de quienes crecieron con él.

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