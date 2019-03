David Guetta: "Para ti es tachum-tachum, para mí es música, es mi pasión"

El dj más famoso del mundo ha estado en España para presentar su nuevo trabajo musical 'Nothing But The Beat'. En su trayectoria, David Guetta ha vendido 5 millones de discos y 17 millones de singles. Sus conciertos son puera energía, y éste dj francés cuenta en su haber con nada menos que 400 actuaciones en los dos últimos años y producciones de grandes éxitos que son las bandas sonoras de las noches de fiesta de millones de jóvenes en todo el mundo.



Aliado de la tecnología, rey de la música electrónica, nos descubre que en ocasiones "chapurrea" el ritmo de una futura canción con la boca. "Voy andando por la calle y se me ocurre una base o un ritmo y la grabo en el móvil". Sin embargo, el hombre de los mil giros electrónicos tiene el móvil en el modo de vibración, no quiere música cuando alguien le llama. Nos cuenta también que cuando monta en un taxi le pide que quite la música porque su mente también necesita descansar.



Le preguntamos si entre tanta fiesta y tanta música no termina con dolor de cabeza. "Para ti es 'tachum-tachum'. Para mís es música, es mi pasión', asegura Guetta. En su nuevo trabajo dos discos: uno electrónico y otro destinado a romper las pistas de baile y las listas de éxito.