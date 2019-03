Se cumplen 20 años de 'Nevermind', el segundo disco de Nirvana

Su voz desgarrada y su estética no pasaron desapercibidas, gracias en parte a 'Nevermind'. Canciones como 'Smell like teen spirit' and 'Come as you are' se convirtieron en los himnos de un nuevo movimiento, el grunge. Kurk Cobain, guitarra y vocalista de Nirvana, fue el impulsor de esta subcultura caracterizada por un aspecto desaliñado y su postura anticomercial.

La mezcla entre el punk y el rock más duro fraguó el éxito de la banda, a pesar de la prematura muerte de su líder. Nevermind vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo.

Dos décadas después, el impacto del LP es indudable. Muchos han rendido tributo a la mítica banda emulando su portada. Entre ellos el llamado Bebé Nirvana, pero esta vez con 20 años más a sus espaldas.

Con motivo de su aniversaario, el sello discográfico que impulsó su carrera y les encumbró en las listas de éxitos, ha sacado una edición de lujo en el que se incluyen grabaciones inéditas.