El 70 cumpleaños de Paul McCartney

El idilio de Paul McCartney con la música comenzó con tan solo 15 años, cuando se unió a The Quarrymen, la banda de skiffle de un joven con el que compartía la triste casualidad de la pérdida de la madre, John Lennon.

Sin embargo, el joven Paul había sido introducido en el mundo de la música mucho antes, gracias a su padre, Jim McCartney, un comerciante con un pasado de trompetista y pianista en los años 20 que le inculcó el amor por los instrumentos y su arte.

Seguramente nada le hizo sospechar que al unirse a John Lennon y The Quarrymen estaba escribiendo los primeros pasajes de una breve pero intensa relación que a día de hoy figura en todos los libros de historia de la música.

En los diez años de vida de The Beatles, el dúo McCartney-Lennon compuso casi 200 canciones y cambió la música. Yesterday está acreditada por el Libro Guiness como la canción que más artistas han versionado en la historia, más de 2.200.

Solo en Reino Unido, 17 de sus singles y 11 de sus discos alcanzaron el número uno de las listas de ventas. En EE.UU. tocaron la cima otras 20 veces. El calificativo de 'most celebrated songwriting partnership of the 20th century' que se les otorga no es en vano.

Tras el fin de los Beatles -en cuyos últimos años los críticos sitúan los más innovadores e influyentes discos de la banda- Paul McCartney se lanza primero en solitario con un álbum homónimo y después con un nuevo grupo, Wings.

Durante otros 11 años Paul se dedicó a esta nueva banda en la que él, su primera esposa Linda y el guitarrista y cantante Denny Laine eran la mente creativa. Wings dio de si un total de siete discos de estudio.

Pese a que tras la ruptura con los Beatles su relación con John Lennon estuvo moteada de altibajos, el asesinato de su antiguo compañero fue indirectamente el fin de Wings: McCartney empezó a temer por su seguridad y decidió dejar de salir de gira un tiempo.

A partir de entonces, McCartney empieza una extensa, prolífica y variada carrera en solitario en la que se cruzan nombres como Michael Jackson, Stevie Wonder o Elvis Costello y que incluye casi una treintena de títulos.

Kisses on the Bottom es el último trabajo de este músico multiintrumentista, vegano y casado en tres ocasiones que ha coqueteado con el rock, el soul, la psicodelia, la electrónica e incluso la música clásica.

Desde este mismo año, cuenta con una estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood, que se une a su lugar en el Rock and Roll Hall of Fame y su puesto entre los británicos más ricos, con una fortuna estimada en más de 600 millones de euros.

Puede que por ello sea uno de los británicos que cuenta con el privilegio de ser Caballero de la Corona y, además, alguien próximo a laReina, en cuyo jubileo se le ha podido ver en directo recientemente y donde ha quedado demostrado que queda McCartney para rato.