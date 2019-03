¿Cuáles son las peores canciones que sonaron en los años 60?

En el número diez de la lista de Rolling Stone de las peores canciones de los años 60 suena el ukelele de Tiny Tim, famoso en los años 60 por sus actuaciones en televisión.

Mucho más conocido es 'I got you babe', de Cher y su marido Sony Bono, que ha sido versionado en numerosas ocasiones y ha formado parte de una banda sonora, pero parece que no es del agrado de los norteamericanos.

Otros tampoco estarán de acuerdo en incluir 'Sugar, sugar', que sonó por primera vez en una serie de dibujos animados interpretada por una orquesta de estudio. Después ha sido versionada por grandes del soul como Wilson Pickett, pero no ha pasado la criba. Quizá su letra demasiado edulcorada haya tenido la culpa.

Lo mismo le ha pasado a 'Cake out in the rain', de Richard Harris, No estuvo afortunado al comparar el final de una relación con una tarta bajo la lluvia. Los Beatles tampoco se han salvado de la crítica, 'Revolution nine', está en la lista.

No todos entendieron la mezcla de fragmentos de cintas y voces con la que experimentaron Lenon y Yoko Ono en el album Blanco.

'Ohio express' se lleva el número uno, triunfaron en 1968 con un tema que se enmarca en el pop ligero. Estribillos pegadizos y muy simples que no han aguantado demasiado bien el paso del tiempo.