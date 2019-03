Concierto sorpresa de Paul McCartney en Times Square

Paul McCartney publica la próxima semana su nuevo disco, 'New', y como aperitivo ha ofrecido un concierto sorpresa en Times Square, en Nueva York.

En solo unos minutos la zona de Times Square se convirtió en un espectáculo, se llenó de todo tipo de espectadores, desde los viandantes sorprendidos que paseaban por allí hasta los seguidores del artista que habían visto el anuncio en las redes sociales.

McCartney interpretó cuatro de sus nuevas canciones en su actuación sorpresa en plena calle de la ciudad neoyorkina.

Su nuevo trabajo 'New' llega cincuenta años después de la aparición del primer disco de estudio de los Beatles.

Aquel 'Please, please me' recibe estos días numerosos homenajes.