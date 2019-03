'Cómo no ser una drama mamá' explora las frases de madre que cambiaron nuestras vidas

PUBLICACIÓN DE AMAYA ASCUNCE

"No te separes del grupo", "Los pantalones tienen que llegar a la cintura", "No tires eso, que se puede aprovechar", éstas son algunas de las frases que las madres repiten hasta la saciedad a sus hijos, tengan éstos la edad que tengan. Ahora la periodista Amaya Ascunce reúne todas estas 'letanías' en el libro 'Cómo no ser una drama mamá'. Un recorrido por las situaciones en las que las madres utilizan sus sabios consejos con mucho sentido del humor.