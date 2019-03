Christian Martínez Pueyo: “Ser quien eres no es tan sencillo, yo no fui quien era”

Christian Martínez Pueyo, el autor del libro, explica que el chico de de las estrellas es un 'alter ego' qu ha creado para poder escribir un libro sin tener que elegir una voz. “Puedo decir en primera persona lo que siento, pero cuando hablo de mi vida, hablo de un personaje que es el chico de las estrellas y te lo cuento en tercera persona”, señala el escritor.

Considera su obra un libro para los que aún no se atreven a ser lo que son. Arriesgándose a perderlo todo, o a ganar sin límites. “Ser quien eres no es tan sencillo, yo no fui quien era”, afirma en una entrevista en Antena 3.

Christian cuenta que el libro se divide en tres partes que son los puntos de inflexión en su vida: “Empecé a soñar, a volar y a arriesgarme”.

“'Empecé a soñar' es el principio del colegio, la desestructuración familiar, empecé a tener amigos y novia. 'Empecé a volar' es cuando me marcho a Londres, y es un poco un simulacro de vida, experimento lo que es ser yo en otra vida”, explica. En la tercera parte arriesga, y es cuando se atreve a enamorarse y a desenamorarse.

'El chico de las estrellas' cuenta la propia vida del autor, por lo que considera que ha pasado página al escribir este libro. “Creo que cuando escribes y hablas de tus debilidades, lejos de debilitarte, te haces fuerte”, señala Christian.

El joven autor confiesa que tuvo miedo de sentir algún tipo de rechazo al publicar la novela, pero se muestra optimista dado que a él lo que le gusta es escribir. “He decidido publicar, he decidido abrirme en canal, y que venga lo que tenga que venir”, apunta.

Por último, nos ha revelado que tiene pensado escribir más novelas, pero no serán segundas partes de su primer éxito. “Quiero escribir más y no descarto la poesía”, confiesa.