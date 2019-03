Este año, la melodía del spot la han cantado los chicos de una banda australiana,'The Triangles' que se habían separado y se reunieron de nuevo para llevar a cabo este proyecto.



El spot -playa, música, amigos, barcos, amor..- se rodó en Menorca. El del año pasado de la misma marca de cerveza se rodó en Formentera: dos escenarios de ensueño para dos anuncios que, según sus responsables, buscan canciones y no grupos para ponerles música.



No sabemos si repetirá el éxito del pasado año, pero lo que está claro es que la canción de este spot se va a bailar y a tararear...durante muchas semanas.