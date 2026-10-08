La canadiense Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026

La poeta canadiense, ensayista, traductora y profesora Anne Carson es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". En Estocolmo, la canadiense se corona como ganadora de uno de los reconocimientos más importantes del mundo de las letras.

La secretaria permanente de la Academia sueca, quien habló por teléfono con la ganadora antes del anunció, dijo que había quedado "muy sorprendida": "Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz".

Carson, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres: 2026 para Carson y en 2023 para Alice Munro.

La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina. En 1981 publicó "Odi et Amo ergo sum" (Odio y amo luego existo), su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas donde variaba la frase de René Descartes "Cogito ergo sum" (Pienso luego existo). Durante su trayectoria ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Reconomientos

Tras 'Eros dulce y amargo', publicó 'Short Talks' (1992), 'Plainwater' y 'Glass, Irony and God' (1995), antes de alcanzar una gran repercusión con 'Autobiography of Red: A Novel in Verse' (1998), una reinterpretación contemporánea del mito de Gerión escrita en forma de novela en verso.

A estas siguieron 'Economy of the Unlost: Reading Simonides of Ceos with Paul Celan' (1999) y 'Men in the Off Hours' (2000), por la que ganó su primer Griffin Poetry Prize. Al año siguiente con la publicación 'The Beauty of the Husband' (2001), fue galardonada con el Premio T. S. Eliot, convirtiéndose en la primera mujer en ganarlo.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Literario Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), una beca Guggenheim (1998) y una beca MacArthur (2000). Además, desde 1999 es miembro honorario internacional de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Segú la Academia casi toda su producción literaria se ha centrado en "la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados". De hecho, Carson ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.