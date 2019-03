Camilo Sesto se retira en Madrid

El cantante ofrecerá en España los dos últimos conciertos de su carrera musical. "Sin miedo y sin nervios, pero sí con la carga de responsabilidad para que todo el mundo disfrute", explica.

Más de cuarenta años sobre los escenarios, más de veinte discos grabados, cerca de cincuenta canciones número 1 en España y América, y numerosos premios a sus espaldas demuestran que su música y su éxito han traspasado todas las fronteras.

"He trabajado mucho, muchísimo. Quiero retirarme ahora, quiero poder pasear por la calle sin sentir el agobio de la gente preguntándome que cuándo voy a cantar en un concierto. Ahora ya no me subiré más a ningún escenario y podré ser amigo del pueblo", afirma.

Esta gira de despedida comenzó hace dos años en los escenarios de Latinoamérica. Ahora, después de veinte años, vuelve a Madrid para despedirse de sus miles de seguidores, "sin miedo y sin nervios, pero sí con la carga de responsabilidad para que todo el mundo disfrute", dice el artista.