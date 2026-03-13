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'Cada día nace un listo' se presenta en el Festival de Málaga antes de su estreno en cines

La nueva película de Arantxa Echevarría es una comedia gamberra que llega con expectación al Festival de Málaga antes de su estreno en la gran pantalla el 22 de mayo de este año, después del éxito de 'La infiltrada'.

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Arantxa Echevarría estrena en el Festival de Málaga su nueva películaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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'Cada día nace un listo' cuenta la historia de Toni Lomas (Hugo Silva), un electricista que alcanzó la fama en un famoso talent show y que ahora no tiene donde caerse muerto. Sin embargo, su situación cambia cuando recibe la llamada de Malena, un antiguo amor que le pone en contacto con Junior, el hijo de un empresario rico. Este le pide a Lomas que robe un cuadro valioso de la casa familiar. Para el golpe, Toni contará con dos aliados: la Mari y el Gallego. Juntos formarán un equipo donde cada uno se centrará en sus propios intereses.

El mensaje de Echevarría

La directora vasca, Arantxa Echevarría, define el estilo de la película como un "Cohen con txapela". Clasificada como un thriller satírico que sitúa al espectador a un San Sebastián macarro y surrealista. Echevarría explica que 'Cada día nace un listo' es una sátira con un humor ácido y mordaz de la condición humana y la sociedad actual.

Además de contar con el actor Hugo Silva, en el reparto se añaden nombres como Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa. También cuenta con las colaboraciones especiales de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

La producción principal es de Atresmedia Cine, LAZONA Producciones, LAZONA Films, LAZONA Zinema y Olarizu Films AIE en coproducción con Lamia Producciones. Además de la participación de Atresmedia, EITB y Netflix, la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid; y la financiación del Gobierno de España-ICAA.

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