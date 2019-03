¿Y si Bruce Springsteen te cantase una canción por teléfono?

Un amigo te llama desde un concierto de Bruce Springsteen. Tú puedes escuchar la música de fondo, y te corroe la envidia porque no has podido ir. Pero de repente, ¡sí, es él!. El propio Bruce te está cantando directamente a tí desde el teléfono.

Y no es un sueño. Es real, y ha sucedido en Frankfurt. 'The Boss' estaba en el concierto con el que reinicia su gira europea, tras una semana de descanso en Estados Unidos. Cantaba 'Spirit in the Night' cuando alguien del público le pasa un teléfono. Él no se lo piensa y se pone a cantar por el móvil. El concierto duró casi tres horas y media y en él, Bruce cantó hasta treinta canciones.

Las pantallas gigantes reproducieron la escena del móvil, para deleite de los asistentes. Una pena que no pudiésemos ver la cara de su interlocutor al teléfono.