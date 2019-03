Blanco: "La decisión de Ekin es un paso más hacia el fin de ETA pero no el definitivo"

A su llegada al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se está celebrando la Conferencia Política del PSOE,el titular de Fomento José Blanco ha considerado esta decisión de Ekin como un "paso más", pero, matizó, "es evidente que no es el último paso porque lo que espera toda la sociedad española, lo que esperamos y deseamos todos es el comunicado del fin del terrorismo, del fin de la banda terrorista ETA".

Blanco ha recalcado que este no es el "paso definitivo" porque, insistió, "el paso definitivo, el que deseamos, el que esperamos, es que la banda terrorista deje para siempre las armas".

Al ser preguntado si de aquí al 20 de noviembre esperan algún otro paso como este, Blanco se limitó a precisar que se trata de un paso más hacia el final de la banda. "He dicho,recalcó, que no es el paso definitivo, he dicho que lo que esperamos y lo que deseamos es que ETA anuncie definitivamente el abandono definitivo de las armas".

Blanco no quiso precisar si el Gobierno esperaba algún comunicado de la banda antes del 20 de noviembre en ese sentido. "Yo no voy a decir más de lo que he dicho, lo que deseamos es que la banda anuncie definitivamente el final del terrorismo y en ese camino el comunicado y la decisión que hemos conocido hoy es un paso más", recalcó.