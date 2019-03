Beyoncé triunfa en su primer concierto tras el nacimiento de su hija

Atlantic City fue el escenario de la reaparición de Beyoncé en concierto, tras el nacimiento de su primer hijo, una niña a la que ha llamado Ivy Blue Carter.

Cerca de 5.500 personas acudieron al evento. Y entre ellas, la primera dama estadounidense, Michelle Obama, y sus hijas Sasha y Malia.

Beyoncé abrió la noche con el tema 'Fin de los tiempos'. Con un traje en color plata y zapatos de color rosa, la cantante se movió como siempre en el escenario, interpretando después éxitos como 'Crazy in Love', 'Get Me Bodied' o 'Fiesta'.