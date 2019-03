El barrio de Gràcia se engalana con sus tradicionales fiestas

Las calles barcelonesas Ciudad Real, Camprodon y Joan Blanques son las nuevas incorporaciones del concurso de decoración que anualmente celebran los vecinos de Gràcia coincidiendo con las fiestas de su barrio, que este año tendrán lugar entre este lunes y domingo.



El concurso se ha convertido en uno de los emblemas de las fiestas mayores de Gràcia y genera una gran rivalidad entre las 19 calles que participan -ya que este año la calle Bruniquer ha decidido no inscribirse- y convocan a una gran cantidad de vecinos que, en ocasiones, pasan meses preparando los ornamentos que decoraran su vecindario.



Los vecinos se vuelcan en estos festejos que no sólo consisten en el embellecimiento de las calles, sino que también se llenan de multitud de actividades familiares, comidas, espectáculos y conciertos, en los que destacan el swing, el folk y la rumba.



Entre las actividades destacan la cata de cervezas artesanales que organiza la Calle Mozart, el karaoke de la calle Tordera, y la sesión de habaneras de Puigmartí.



Además, la calle Providència propone un campeonato de dominó, parchís y cartas, así como una sesión de baile con The Incorregible Blues Band, mientras que Joan Blaques de Baix organiza una noche de 'swing' con el grupo Down Home y la calle Ciudad Real apuesta por el 'funk' con The Funktonics.



La plaza de la Vila de Gràcia aglutina muchas de las actividades del barrio como juegos de agua, ensayos del grupo local de castellers, clases de salsa gratuitas con la escuela Sevendance, 'correfocs' y conciertos de grupos como Brams y Rockstock.



La plaza del Sol se transforma en la plaza del 'folk' -con sonidos que van desde el Mediterráneo al folklore de los Balcanes y Grecia- y Diamant se concentra en el estilo 'swing' con clases de 'lindy-hop', sesiones abiertas de 'charleston' y conciertos de 'big bands'.



En total, más de 200 actividades que, dependiendo de las calles, se alargarán hasta las 2.00 horas durante los días laborables y hasta las 3.30 horas los festivos, para permitir compaginar el disfrute de los barceloneses y el descanso de los vecinos, tema que en los últimos años ha generado una gran controversia.