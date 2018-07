El arte del graffiti, en las persianas de Malasaña

Es el arte más urbano.Grafiteros y pintores se han unido con decenas de comerciantes para ilustrar los cierres metálicos de sus negocios. La transformación es evidente. El resultado una callejera exposición que ha cautivado a los vecinos. 'Mucho mejor que esas guarrerías que pintan por ahí. Esto sí se puede considerar arte', dicen algunas personas.

Farmacias, fruterías o panaderías han abierto con otra cara. 'Así están mucho mejor, sin duda', afirma uno de los propietarios de uno de estos negocios. Sin embargo la ley no escrita de respetuo mutuo entre los grafiteros aquí no se ha cumplido. Algunas obras han sido boicoteadas sin piedad, incluso con saña haciendo irreconocibles el original. 'Me parece muy mal porque estaban muy bien antes', dice un vecino.

Dentro de 80 días nueva oportunidad para estos lienzos metálicos: los comerciantes y artistas que lo deseen podrán renovar sus dibujos.