Antonio Gala: “El amor ha sido mi enemigo íntimo"

El escritor Antonio Gala ha compartido con Antena 3 Noticias algunas de sus opiniones más íntimas. El amor es el pilar central de su última publicación, y según confiesa, también de su vida: “El amor ha sido mi enemigo íntimo, mi carencia íntima”, confiesa.

Gala ha valorado además la actual situación política en España y ha confesado que no suele ejercer su derecho al voto. “Son los bancos los que nos dominan, porque el dinero es esencial”, ha argumentado.

No se considera especialmente creyente ni tiene miedo a morir: “La muerte es la puerta de salida, me gustaría que no fuera demasiado complicada”.

El escritor presenta estos días su última obra, 'Quintaesencia'. Una recopilación de su sabiduría.